RD Congo : la main tendue de Martin Fayulu au président Tshisekedi

La République Démocratique du Congo (RDC) traverse une période de turbulences politiques et sociales, marquée par une crise existentielle que l'opposant Martin Fayulu entend combattre avec détermination. Dans un message poignant adressé à ses concitoyens via les réseaux sociaux, Fayulu a exprimé son inquiétude face à la situation actuelle du pays, qu'il considère comme l'une des plus sombres de son histoire.

Martin Fayulu a mis en garde contre la menace de balkanisation qui plane sur la RDC depuis les années 1960, affirmant que cette menace n'est plus lointaine mais bien présente. Il a exhorté les Congolais à s'unir pour stopper cette marche vers la désintégration. Son discours s'est ensuite tourné vers le président Félix Tshisekedi, qu'il souhaite rencontrer pour discuter de manière franche et sans compromis, dans un esprit de patriotisme, afin de trouver une solution digne à cette crise.

Réponse de la présidence congolaise

La présidence de la République a rapidement réagi à cet appel. Par le biais d'un message sur les réseaux sociaux, la porte-parole de la présidence congolaise a salué le patriotisme et l'engagement de Martin Fayulu pour la cohésion nationale. Le président Tshisekedi a exprimé sa disponibilité à rencontrer Fayulu pour œuvrer ensemble à la sauvegarde de la République face aux menaces pesant sur ses institutions et son intégrité territoriale. Cependant, aucune date précise pour cette rencontre n'a encore été annoncée.



Martin Fayulu, qui avait été battu par Tshisekedi lors de l'élection présidentielle de 2018 dans un processus électoral controversé, semble aujourd'hui se positionner comme un acteur politique plus acceptable aux yeux de la présidence que l'ancien président Joseph Kabila. Ce dernier a récemment fait son retour sur le territoire congolais, à Goma, une ville sous le contrôle du groupe armé M23/AFC, provoquant l'ire du pouvoir en place.

