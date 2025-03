RD Congo : la province du Maniema sous la menace d'une attaque du M23

Dans l'est de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont emparés de la cité de Nyabiondo, ville-clé du Nord-Kivu car elle leur ouvre la voie pour prendre Walikale, puis la province du Maniema, où la riposte s'organise pour tenter de stopper leur avancée.

Dans un climat de tension palpable, la province du Maniema en République démocratique du Congo se prépare à faire face à l'avancée du M23. Alors que la menace se rapproche, les habitants de la région, pris entre la peur et la détermination, s'organisent.

Une mobilisation populaire

De nombreux hommes en âge de combattre se rassemblent au quartier général d'un chef de la milice à Kindu qui combat aux côtés de l'armée congolaise, les Wazalendo. "Nous sommes prêts à combattre pour notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang", déclare Albert Wamba Opota, membre des Wazalendo. "Nous allons combattre le M23 jusqu'au bout", insiste-t-il. Il affirme que les hommes sont formés pendant 18 mois au camp militaire d'Iwama, et qu'ils sont résolus à mettre fin à la rébellion si elle atteint le Maniema.

Le M23, après avoir pris le contrôle de certaines zones dont la localité de Nyabiondo dans le Nord-Kivu, ce dimanche, se dirigerait vers Walikale, une position stratégique qui pourrait leur ouvrir la voie vers Kindu, le chef-lieu de la province voisine du Maniema. Cette perspective alimente l'angoisse des habitants. Jean-Marie, un père de famille, exprime son inquiétude : "Ma famille et moi, on a peur avec cette guerre. Les rumeurs circulent, et on ne sait même pas où fuir."

Un scénario redouté

La menace du M23 pèse également sur l'économie locale. Issa Ramazani, propriétaire d'une petite épicerie à Kindu, craint pour son commerce. "Si la guerre éclate, je pourrais tout perdre", confie-t-il, évoquant le risque de pillage qui a déjà frappé les provinces voisines du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

À Kindu, le souvenir des villes de Goma et Bukavu, tombées aux mains du M23 avec le soutien présumé du Rwanda, hante les esprits. Depuis mi-février, ces villes sont sous le contrôle des rebelles, et les habitants du Maniema redoutent un scénario similaire.