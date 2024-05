TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 17 s

RD Congo : à la recherche de l'eau à Goma

Par TV5MONDE AMANI ALIMASI JOSEPH, SERAPHINE CHARPENTIER

À Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, une pénurie d'eau vient s'ajouter à la crise sécuritaire que connaît la région. Depuis plus d'une semaine, plus une goutte ne sort des robinets des Gomatraciens. Les habitants doivent désormais acheter la précieuse substance ou s'approvisionner directement au Lac Kivu.