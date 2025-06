TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RD Congo : la ville de Beni débordée par les déplacés de guerre

Par TV5MONDE Anne-Sophie Pieri

La situation humanitaire continue de se dégrader à cause du conflit qui perdure entre l'armée et le M23 dans l'Est de la RDC. Dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, où les rebelles contrôlent encore certaines villes et territoires, plus de 2 millions de déplacés vivent dans la précarité. L'union Européenne a annoncé l'investissement de 100 millions d'euros.