RD Congo: l'AFC-M23 se dote d'une nouvelle force de police à Bukavu

03 Sep. 2025 à 06h10 (TU)
Luc Oerthel
avec Pascale Veysset

Plus de six mois après la prise de Bukavu par l'AFC-M23, une nouvelle force de police a fait son apparition dans les rues de la capitale provinciale. Sa mission principale: rétablir l'ordre et sécuriser la population. Le gouverneur de la province, désigné par la rébellion, a présenté ce mardi 2 septembre à la presse les nouveaux responsables de cette police locale.

 

La nouvelle force de police, composée d'anciens policiers ralliés au M23 et de nouvelles recrues, sera déployée dans tous les quartiers de Bukavu. Leur mission principale est de rétablir une sécurité de proximité, un rôle jusqu'ici assuré par les militaires. 

Cette initiative a été bien accueillie par une partie de la population, fatiguée par une insécurité persistante. "Sincèrement, je dis merci de voir cette police arriver, car nous les attendons avec une soif pour la sécurité", a déclaré un habitant, exprimant l'espoir d'une amélioration de la situation.

Mardi, le gouverneur nommé par la rébellion a fait un point-presse.

On vient de vous doter d'une force de police, formée, équipée et disciplinée. J'ai accompli ma part en tant que gouverneur, je vous invite à accomplir la vôtre.

Patrick Busu-Bwa Ngui, gouverneur du sud-Kivu 

Défis persistants

En parallèle, une autre mesure notable a été mise en place: l'extension des horaires d'ouverture de la frontière au niveau du pont Ruzizi I entre la RDC et le Rwanda, qui fermera désormais à 20 heures. Cette décision vise à faciliter les échanges transfrontaliers dans une région où les tensions restent vives.

RDC

Dans cette capture d'écran vidéo, des personnes viennent en aide aux victimes après que deux explosions ont frappé une réunion de chefs du groupe rebelle M23 et d'habitants à Bukavu, dans l'est du Congo, le jeudi 27 février 2025. 

@AP Photo/Janvier Barhahiga


Cependant, des défis importants subsistent. Les experts et analystes s'interrogent sur la capacité de cette nouvelle force de police à maintenir l'ordre dans un contexte encore militarisé et instable. La police doit non seulement être proche de la population, mais aussi bien équipée et soumise à une autorité civile. 


La police doit être proche de la population, équipée et soumise à l'autorité civile. Comment la police devra être une police de proximité dans une dynamique de guerre ? Ce sont des défis très sérieux.
 

Mick Mutiki Kilumba, expert en gouvernance sécuritaire
 

En juillet, un accord de cessez-le-feu a été signé entre Kinshasa et le M23. Cependant, les combats entre les deux parties continuent dans l'est de la RDC, rendant la tâche de la nouvelle force de police encore plus ardue.

