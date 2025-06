RD Congo : le Kivu et la diplomatie européenne

L'Union Européenne exprime sa préoccupation par la persistance de la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays, où plusieurs localités sont encore contrôlées par l'AFC-M23.

Face à la crise persistante dans la province du Nord-Kivu, en République Démocratique du Congo (RDC), l'Europe a décidé de manifester sa solidarité en envoyant plusieurs de ses plus hauts diplomates sur place. Cette initiative vise à soutenir les autorités locales et à répondre aux besoins urgents des populations affectées par le conflit.

Une visite diplomatique de haut niveau

L'ambassadeur de l'Union européenne, accompagné de ses homologues français, belges, grecs et espagnols, s'est rendu à Beni, devenue la capitale de facto de la province depuis la prise de Goma par le groupe rebelle M23. Cette visite a permis aux diplomates de rencontrer le comité provincial de sécurité au siège du gouvernorat. Le général-major Somo, gouverneur du Nord-Kivu, a présenté un état des lieux de la situation sécuritaire et humanitaire dans la région.

Les discussions ont porté sur les moyens de répondre aux urgences humanitaires, sécuritaires et infrastructurelles auxquelles la province est confrontée. L'Union européenne a profité de cette occasion pour annoncer le lancement d'un projet visant à renforcer la paix et la cohésion sociale au Nord-Kivu. Ce projet inclut un soutien au dialogue communautaire, au renforcement des capacités des autorités administratives et coutumières, ainsi qu'à la société civile.



La société civile du Nord-Kivu espère que l'Union européenne jouera un rôle diplomatique actif, notamment au sein de l'ONU. L'objectif est de faire avancer la mise en œuvre de la résolution 2073, adoptée à l'unanimité en février, qui condamne le soutien du Rwanda au M23 et exige le retrait du groupe rebelle des territoires conquis ainsi qu'un cessez-le-feu. À ce jour, cette résolution n'a pas encore été appliquée, et la situation sécuritaire reste précaire.

Un nouveau commandement militaire

En réponse à l'instabilité persistante, le général-major Abdallah Nyembo a été nommé en mai dernier comme commandant en chef des opérations militaires dans la province. Cependant, il n'a pas encore pris ses fonctions, laissant la situation sécuritaire dans une impasse.



La visite de la délégation européenne au Nord-Kivu souligne l'engagement de l'Europe à soutenir la région dans sa quête de stabilité et de paix. Alors que les défis humanitaires et sécuritaires demeurent, l'implication internationale, notamment par le biais de l'ONU, est cruciale pour espérer un changement durable. La mise en œuvre de la résolution 2073 reste un enjeu majeur pour le retour à la paix dans cette région tourmentée.