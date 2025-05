RD Congo : le plan de paix sous les critiques

Dans l'Est de la République Démocratique du Congo, certains voient d'un mauvais oeil les actuels pourparlers entre les rebelles de l'AFC/M23 et le gouvernement congolais. Parmi ses réfractaires, des Wazalendo qui menacent de poursuivre les affrontements contre le M23.

Dans les vallées reculées à une vingtaine de kilomètres de Boutembo, un groupe de jeunes miliciens, à peine majeurs, s'est levé pour défendre leur village contre l'avancée des rebelles du M23. Armés de fusils d'assaut, ces jeunes, connus sous le nom de miliciens wazalendo, se battent aux côtés de l'armée congolaise pour tenter de stopper l'occupation croissante du Nord Kivu par les rebelles.

Malgré les récentes négociations de paix entre Kinshasa et Kigali, ces jeunes combattants restent sceptiques. Ils craignent qu'un éventuel accord ne conduise à un brassage des rebelles avec les forces loyalistes, ce qui pourrait fragiliser davantage la sécurité nationale. Ce sentiment de méfiance est partagé dans les grandes villes voisines, comme Beni, où plusieurs mouvements citoyens estiment que les discussions actuelles n'apportent pas de solutions durables.

Espoir de paix durable

Parmi les voix critiques, l'organisation Lucha milite pour que les auteurs de crimes de guerre soient traduits en justice, espérant ainsi décourager la rébellion. Selon eux, sans une réforme profonde de l'armée congolaise, l'insécurité dans l'est de la République Démocratique du Congo (RDC) restera une menace constante. Ils considèrent que sans justice, les rebelles reviendront inévitablement, perpétuant un cycle de violence.

De l'autre côté, le parti présidentiel nourrit l'espoir que le dialogue en cours permettra de retrouver une paix durable. Ils estiment que le retrait total des troupes rwandaises de la RDC affaiblira considérablement l'ennemi, rendant la paix possible. Avec le soutien diplomatique de la RDC et l'isolement du Rwanda, ils sont convaincus que la justice prévaudra.

Malgré les efforts de négociation facilités par le Qatar et les États-Unis, les affrontements se poursuivent dans plusieurs provinces du Nord et du Sud Kivu. La situation reste tendue, et l'avenir de la région dépendra en grande partie de la capacité des parties prenantes à trouver une solution pacifique et durable.

En conclusion, le combat des jeunes miliciens wazalendo illustre la détermination des populations locales à défendre leur territoire face à l'insécurité persistante. Tandis que les négociations de paix se poursuivent, la question de la justice et de la réforme militaire reste cruciale pour espérer un avenir plus stable dans cette région tourmentée.