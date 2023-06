RD Congo : le porte-parole du gouvernement congolais s'exprime

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

À six mois de la présidentielle, l'opposition était réunie dimanche 25 juin. Un meeting dans lequel elle a à nouveau contesté le processus électoral en cours et le fichier électoral. Quelle garantie le gouvernement congolais doit-il apporter pour des élections transparentes et inclusives? Entretien avec Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais.