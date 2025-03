RD Congo : le refus par le M23 des pourparlers de paix, vu depuis Kinshasa

Dans le secret, Kinshasa et Kigali ont finalement décidé de se retrouver à Doha pour une rencontre cordiale sur le sujet de la paix dans l'Est de la RD Congo. Initialement, le gouvernement congolais devait échanger mardi à Luanda en Angola avec le M23, mais le groupe armé a décidé de refuser les pourparlers de paix, après les sanctions de l'Union européenne contre des militaires rwandais et du M23.