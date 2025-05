TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

1 min 51 s

RD Congo : le Sud-Kivu fait face à une flambée de choléra

Par TV5MONDE LOUP BUREAU

Le Sud-Kivu, à l?est de la RD Congo, fait face à une flambée de choléra. L?afflux de déplacés et le manque d?eau potable accélèrent la propagation de la maladie. Les équipes médicales peinent à faire face, et la coupure de la route Bukavu?Uvira freine l?arrivée de l?aide.