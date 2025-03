TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 25 s

RD Congo : les Congolais dans l'attente

Par TV5MONDE SIMON RODIER

Au lendemain de l'annonce du retrait des troupes armées de l'Afrique australe dans l'est de la RDC et à moins d'une semaine des négociations entre le m23 et le pouvoir congolais annoncées par l'Angola, nous allons à Kinshasa recueillir les réactions des habitants