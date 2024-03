TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 40 s

RD Congo : les difficultés de l'observatoire volcanologique de Goma

Par TV5MONDE AMANI ALIMASI JOSEPH, N'DARICALING LOPPY

Dans l'est de la RDC, 7 stations de l'observatoire volcanologique de Goma qui surveille l'activité des volcans Nyiragongo et Nya-Mulagira, ont été démontées. En cause : les zones dans lesquelles elles étaient installées sont occupées par les rebelles du M23. Cette situation inquiète les populations.