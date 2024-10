TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 5 s

RD Congo : les prostituées durement touchées par le Mpox

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

En RDC, les prostituées se retrouvent en première ligne face à l'épidémie de M'pox. La variole du singe qui est transmissible par la sueur, l'est également par les rapports sexuels non protégés. Reportage à Kamituga, cité minière du Sud-Kivu, où se pressent prostituées, orpailleurs et commerçants.