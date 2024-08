TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 24 s

RD Congo : les raisons de la violence contre les diplomates

Par TV5MONDE CHRISTINA MOLLEOVA, Dady Songohozo

Suite aux violences à l'encontre de diplomates français en République démocratique du Congo, le pays a présenté ses excuses à la France et promet une "enquête rigoureuse". Des éléments de la Police nationale et de la Justice congolaises sont impliqués. Un conflit foncier serait à l'origine de l'incident diplomatique ayant conduit à des séquestrations et des coups.