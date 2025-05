RD Congo : l'impact des combats sur l'agriculture

Dans l'est de la RDC, les affrontements entre l'armée et les rebelles de l'AFC-M23 ont vidé les greniers. Dans de nombreux villages les agriculteurs ont consommé les semences pour survivre. Conséquence : les récoltes sont insuffisantes, les marchés presque vides, et la faim s'installe.