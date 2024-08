TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 44 s

RD Congo : l'impact du conflit sur le parc national des Virunga

Dans le contexte du conflit entre le M23 et l'armée, de plus en plus de Congolais coupent des arbres pour en faire du charbon. Les environnementalistes s'inquiètent pour le parc des Virunga.