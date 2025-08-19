Chargement du lecteur...
RD Congo : l'insuline, médicament vital devenu rare et hors de prix

Le
19 Aoû. 2025 à 05h22 (TU)
Mis à jour le
Par
TV5MONDE
LOLA COLLOMBAT
À Bukavu, les stocks d'insuline fondent et certains patients se retrouvent sans traitement. Une situation qui s'aggrave depuis la reprise de Goma et de sa région par les rebelles du M23. Les approvisionnements sont bloqués et les prix flambent.
