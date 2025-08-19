TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RD Congo : l'insuline, médicament vital devenu rare et hors de prix

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

À Bukavu, les stocks d'insuline fondent et certains patients se retrouvent sans traitement. Une situation qui s'aggrave depuis la reprise de Goma et de sa région par les rebelles du M23. Les approvisionnements sont bloqués et les prix flambent.