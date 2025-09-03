TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 35 s

RD Congo: Mutamba condamné à trois ans de travaux forcés

Par TV5MONDE Dady Songohozo, GOLNOUCHE BARZEGAR

L'ancien ministre de la Justice Constant Mutamba a été condamné à trois ans de travaux forcés pour détournement de fonds publics. Il sera ensuite interdit d'accès à toute fonction publique pendant 5 ans.