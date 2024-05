RD Congo : pourparlers entre les armées ougandaises et congolaises

Trois ans après le lancement des opérations militaires conjointes au Nord-Kivu et en l'Ituri, dans l'est de la RDC en proie aux groupes armés, les chefs d'État-major des forces armées congolaises et de l'armée ougandaise se sont rencontrés à Kasindi afin d'évaluer les résultats et définir de nouvelles stratégies pour essayer d'en finir avec les ADF.