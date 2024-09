TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 58 s

RD Congo : un an après le massacre de Goma

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Il y a 1 an, le 30 août 2023, à Goma, la Garde républicaine réprimait violemment une manifestation de civils contre les Casques Bleu de l'ONU. Plus d'une cinquantaine de personnes ont alors été tuées. Depuis, 4 militaires ont été condamnés. Mais 1 an après, les survivants et proches des victimes réclament toujours justice