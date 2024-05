TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

18 min 18 s

RDC : après la tentative de putsch, l'impression d'une "attaque improvisée"

Par TV5MONDE DOMINIQUE TCHIMBAKALA

Qui sont les assaillants qui ont tenté le putsch déjoué par l'armée congolaise, dimanche 19 mai, à Kinshasa ? Que dit cet événement de la situation politique et sociale dans le pays ? Le politologue Christian Moleka, coordonnateur national de la Dypol, la dynamique des politologues de la République démocratique du Congo (RDC) et Christophe Rigaud, journaliste et fondateur du média afrikarabia.com analysent cette tentative de coup d'État.