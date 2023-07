RDC : comment interpréter l'assassinat de l'ex-ministre Chérubin Okende ?

L'opposant et ancien ministre des Transports congolais Chérubin Okende a été retrouvé, ce jeudi 13 juillet, à Kinshasa, le corps criblé de balles. Il se serait rendu à la Cour constitutionnelle, mercredi et n'aurait alors plus donné signe de vie. Comment interpréter cet acte à quelques mois de la présidentielle ? Entretien avec Trésor Kibangula, analyste politique à Ebuteli.