TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

4 min 51 s

RDC : des pistes pour faire face aux « fausses nouvelles »

Par TV5MONDE SALAH-EDDINE GAKOU

Comment faire face à la désinformation, aux "fausses nouvelles " ? Entretien avec Patient Ligodi, journaliste et auteur de "Pollution de l'Information - Fake News et journalisme dans le monde et en république démocratique du Congo".