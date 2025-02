TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RDC : explications de la progression rapide du M23 et des troupes rwandaises

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Qui peut encore freiner l'avancée du M23 et et ses alliées rwandais ? La RDC risque-t-elle une balkanisation ? On en parle avec Christophe Rigaud, directeur du site Afrikarabia.