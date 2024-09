TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RDC : grève des volcanologues de Goma

Par TV5MONDE JEAN-LUC EYGUESIER

Le Nyiragongo est l'un des volcans les plus dangereux au monde, dans l'est de la RDC, et il n'est actuellement plus surveillé. Les agents de l'observatoire volcanologique de Goma sont en grève. Ils réclament 9 mois d'arriérés de primes.