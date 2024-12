TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RDC : intenses combats dans l'est

Par TV5MONDE GOLNOUCHE BARZEGAR

Des affrontements entre l'armée congolaise et la rébellion du M23 se déroulent dans plusieurs territoires de l'est de la RDC, malgré la signature d'un cessez-le-feu signé en août dernier entre la RDC et le Rwanda.