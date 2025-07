TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RDC : la détermination des Wazalendo

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Les Wazalendo, jeunes volontaires qui combattent aux côtés de l'armée, se montrent de plus en plus déterminés malgré les accords signés à Washington ou à Doha. Les nouveaux affrontements provoquent des mouvements de populations et des morts.