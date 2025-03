TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RDC : la fermeture des banques aggrave les difficultés au quotidien

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

Les conflits ont provoqué les fermetures de banques, comme à Goma et Bukavu prises par le groupe M23. Face à cette grave instabilité financière, les habitants et les entreprises ont du mal à obtenir de l'argent liquide et effectuer des transactions.