9 min 36 s

RDC : le bilan du président Tshisekedi selon la société civile

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Dans l'est de la RDC, les Wazalendo, ces jeunes volontaires qui combattent aux côtés de l'armée, se montrent de plus en plus déterminés malgré les accords signés à Washington ou encore à Doha. On en parle avec l'activiste Carbone Beni.