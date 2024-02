RDC : législatives en octobre pour certaines régions

Les habitants des territoires de Rutshuru et Masisi n'ont pas pu voter lors des dernières élections générales du 20 décembre dernier à cause de l'insécurité. Ils sont appelés à se rendre aux urnes le 5 octobre prochain pour les élections législatives, nationales et provinciales. Mais les électeurs ne sont pas pour autant rassurés.