RDC : les femmes, premières victimes des conflits armés

Par TV5MONDE JEAN-LUC EYGUESIER

Des milliers de Congolaises ont défilé, vendredi 8 mars, dans les rues de Bukavu, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, pour dire non à la guerre et au pillage des ressources. Les femmes sont les premières victimes des affrontements armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).