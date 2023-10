TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 17 s

RDC : lutte conjointe entre armée congolaise et ougandaise contre les ADF

Par TV5MONDE SIMON RODIER

Depuis près de 30 ans, les groupes armés massacrent à grande échelle dans le Nord Kivu. Les ADF, affilié à l'Etat Islamique, sont combattus à la fois par les militaires congolais et ougandais. Des armées qui utilisent de plus en plus les anciennes prisonnières pour atteindre leurs objectifs.