RDC : ouverture du procès de Corneille Nangaa

2 min 1 s

RDC : ouverture du procès de Corneille Nangaa

Par TV5MONDE LOUP BUREAU, Dady Songohozo

Corneille Nangaa, l'Ancien président de la Commission Électorale Nationale Indépendante devenu chef rebelle et 24 co-accusés risquent la peine de mort pour activités terroristes, crimes de guerre et haute trahison perpétrées dans l'est du pays.