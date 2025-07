TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

RDC : signature d'un « accord de principes » entre le M23 et Kinshasa

Par TV5MONDE LOLA COLLOMBAT

Après plus de trois mois de discussions, l'AFC/M23 et Kinshasa se sont donc mis d'accord pour un cessez-le-feu permanent. Le plan actuel a l'ambition à terme de restaurer la paix et l'autorité de l'État congolais dans l'Est du pays. L'accord de principes a été parrainé, à Doha, par le Qatar.