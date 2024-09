RDC : tentative d'évasion à la prison de Makala

Les autorités congolaises vont ouvrir une enquête après une tentative d'évasion à la prison de Makala. Il n'y a toujours pas de bilan officiel, mais on évoque plus d'une centaine morts et des blessés. Seules preuves : des vidéos amateurs qui circulent sur les réseaux sociaux.