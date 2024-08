TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

2 min 59 s

RDC : un an après le massacre du 30 août 2023 à Goma

Par TV5MONDE ANTOINE DELPIERRE

Le 30 août 2023, au moins 50 personnes qui entendaient manifester contre la Monusco, étaient tuées à Goma, en RDC, par la Garde républicaine. Un an après, malgré un procès et des condamnations, les survivants et les proches des victimes réclament justice.