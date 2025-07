RDC : une plainte pour "corruption" déposée contre la famille Tshisekedi

Une plainte a été déposée en Belgique contre la famille Tshisekedi autour de l'exploitation des mines de cuivre et de cobalt, principalement situées dans les régions du Lualaba et du Haut-Katanga. L'ancien dirigeant est accusé de détournement et d'exploitation illégale par les populations locales.