RDC : voyage dans le train de la honte dans la riche province du Katanga en 2017 [LeMémo]

Le 20 décembre prochain, près de 44 millions d'électeurs congolais sont appelés aux urnes pour élire leur président et députés nationaux et provinciaux. Le Katanga, riche province minière est au coeur des enjeux politiques de ces élections. Le fossé persiste entre la richesse des entreprises minières qui y exploitent les mines de cobalt, cuivre, uranium, diamant et la pauvreté de ses habitants. Ilhame Taoufiqi et Clément Alline avaient embarqué en 2017 dans la ligne de train Lubumbashi-Kindu et étaient allés à la rencontre de passagers excédés par les conditions de leur trajet et l'absence de redistribution des richesses minières.