2 min 30 s

RDC/Rwanda: signature de l'accord de paix,victoire diplomatique pour Trump ?

Par TV5MONDE ELISABETH GUEDEL

C'est à Washington, que l'accord de paix a été signé, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Un texte destiné à mettre fin à plus de 30 ans de conflit. Les médiateurs ont été le Qatar et les Etats-Unis. Décryptage de notre correspondante à New York, Elisabeth Guédel.