Rencontres d'Arles : l'exposition "Black is Beautiful"

Par TV5MONDE PASCALE ACHARD

Dans le cadre des Rencontres d'Arles, à Mougins, dans le sud de la France, une rétrospective est consacrée à Kwame Brathwaite, photojournaliste et activiste américain, dont l'oeuvre a contribué à incarner et populariser l'expression « Black is Beautiful », titre de l'exposition.