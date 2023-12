Rép. centrafricaine : 2013, crise humanitaire après les violences autour de Bossangoa

Le 5 décembre 2023 marquera les 10 ans de l'intervention militaire française conduite en République centrafricaine. L'opération Sangaris devait aider à restaurer la sécurité dans le pays déchiré par les affrontements interconfessionnels. Le 24 mars 2013 les hommes de la rébellion de la Séléka renversent le général François Bozizé et prennent la capitale Bangui. Ils entraînent une crise humanitaire qui affecte la moitié de la population centrafricaine. Les habitants fuient les rebelles notamment autour de Bossangoa, dans le Nord-Ouest du pays, qui sera le théâtre d'une bataille entre Séléka et les anti-balakas (milices d'auto-défense). Un reportage d'Ilhame Taoufiqi et de Clément Alline.