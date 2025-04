TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

8 min 38 s

Rép. centrafricaine : vers un dialogue entre l'opposition et le pouvoir ?

Par TV5MONDE REZA POUNEWATCHY

Premier ministre de la République centrafricaine entre 2001 et 2003, Martin Ziguélé est l'une des principales figures de l'opposition au pouvoir. À quelques mois d'une présidentielle sous haute tension et d'un dialogue politique annoncé récemment par la présidence, il dénonce un climat démocratique et une situation sécuritaire tendue dans le pays. Le président du MLPC est notre invité.