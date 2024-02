Report de la présidentielle : le Sénégal plonge-t-il dans l'inconnu ?

L'incertitude règne au Sénégal après le report de la présidentielle. Comment ce pays d'Afrique de l'Ouest réputé stable et qui faisait figure de modèle démocratique a-t-il pu en arriver là ? Décryptage avec Assane Diop, journaliste spécialiste de l'Afrique, Gilles Yabi, président de WATHI, un groupe de réflexion et laboratoire d'idées et Felwin Sarr, économiste et philosophe.