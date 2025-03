République démocratique du Congo : l'horizon d'un cessez-le-feu encore lointain

Les contours d'un possible cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo sont restés flous mercredi 19 mars 2025, au lendemain du tête-à-tête entre les présidents Tshisekedi et Kagame au Quatar. Une entrevue qui divise la classe politique congolaise.