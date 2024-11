République du Congo : le lancement de la 5G

Le 21 novembre dernier, le Congo a lancé la 5G, devenant le premier pays d'Afrique centrale à implémenter cette 5e génération. Une initiative de l'opérateur de téléphonie mobile MTN Congo.

La Révolution de la 5G à Brazzaville : Un Pas Vers l'Avenir

L'arrivée de la 5G à Brazzaville marque une avancée technologique majeure, notamment dans le domaine médical. Cette nouvelle technologie promet de transformer la téléchirurgie, offrant des possibilités inédites en matière de soins de santé à distance.

La 5G : Un Atout pour la Téléchirurgie

La 5G, avec sa capacité à offrir un débit dix fois supérieur à celui de la 4G, ouvre la voie à des interventions chirurgicales à distance d'une précision inégalée. Grâce à cette technologie, les chirurgiens peuvent désormais opérer avec une grande exactitude, même à des milliers de kilomètres de distance, en bénéficiant de l'expertise d'autres professionnels de santé. Cette avancée est particulièrement cruciale pour les régions éloignées où l'accès à des soins spécialisés est limité.

MTN, Pionnier de la 5G en Afrique Centrale

MTN s'impose comme le premier opérateur à déployer la 5G en Afrique centrale, avec un lancement initial à Brazzaville et Pointe-Noire, les deux principales villes du Congo. Ce déploiement a été rendu possible grâce à une collaboration étroite entre l'opérateur, le gouvernement et le régulateur, qui ont travaillé ensemble pour obtenir les licences nécessaires.

Un Défi d'Accessibilité

Malgré ces avancées, l'association des consommateurs souligne la nécessité de rendre la 5G accessible à tous. L'un des principaux obstacles reste l'approvisionnement en électricité, indispensable au fonctionnement de cette technologie. Il est crucial que la 5G ne soit pas réservée à une élite, mais qu'elle profite également aux populations des zones rurales, comme celles de la région de la Likwala.

La 5G en Afrique : Un Développement en Pleine Expansion

L'Afrique du Sud a été le premier pays du continent à lancer un réseau 5G en 2020. Depuis, d'autres pays comme le Sénégal et le Bénin ont suivi le mouvement. Selon les prévisions, le nombre d'abonnements 5G en Afrique subsaharienne devrait passer de 11 millions en 2023 à 320 millions d'ici 2029, illustrant l'essor rapide de cette technologie.