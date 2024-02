TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

56 s

Retrait de la Cédéao : quelles sont les répercussions ?

Par TV5MONDE CHRISTELLE PIRE

Depuis l'annonce du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la Cédéao, de nombreuses questions se posent, notamment sur la libre circulation des biens et des personnes ou encore sur les barrières douanières et commerciales. Analyse du Directeur du Centre de Recherche Politique d'Abidjan.