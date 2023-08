Russie - Afrique : quel avenir pour Wagner après la mort de Prigojine ?

L'Afrique est au centre des activités de la société russe Wagner. Mais après la mort de son fondateur Evguéni Prigojine annoncée mercredi 23 août, qu'en sera t-il de sa présence sur le continent ? Entretien avec Lou Osborn, enquêtrice, membre de "All Eyes on Wagner" et co-autrice du livre "Wagner, Enquête au c?ur du système Prigojine".