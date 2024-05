TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 31 s

Rwanda : la culture comme vecteur de développement économique

Par TV5MONDE NAMOURI DOSSO

Hier, Kigali et Paris ont signé une convention de partenariat entre l'Amizero Dance Kompagnie et le théâtre national de Chaillot à Paris. On en parle avec Sandrine Umutoni, Ministre déléguée à la Jeunesse et aux Arts du Rwanda.