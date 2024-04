TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 42 s

Rwanda : le couturier Moses Turahirwa revient sur la scène de la mode

Par TV5MONDE LAURE DE MATOS

La carrière florissante du couturier rwandais a failli prendre fin. Après avoir été arrêté pour un post Instagram dans lequel il mentionnait son genre, Moses Turahirwa de la marque Moshions se remet à créer ses looks "genderfluid" et aspire à une plus grande reconnaissance de sa créativité locale.