1 min 32 s

Rwanda : le procès de 4 ONG contre TotalEnergies

Par TV5MONDE NIDHYA PALIAKARA

Le procès contre le projet d'oléoduc de TotalEnergies en Ouganda et Tanzanie a débuté. Quatre organisations d'Afrique de l'Est dénoncent le déplacement forcé de plus de 120.000 personnes.